Nouvelle hausse des inscriptions à l’Université de Hearst

La hausse est attribuable au nombre grandissant d’étudiants étrangers qui fréquentent l’institution depuis quatre ans.

Ils proviennent principalement de pays d’Afrique, mais aussi de la France.

Cette année, les étudiants étrangers représentent 57 % du total des étudiants de l'établissement.

Originaire du Gabon, Dan Yangary, dit qu’il a entendu parler en bien de l’Université de Hearst par un ami.

Le fait qu'elle soit plus petite, ça permet aux étudiants d'être plus en contact avec les enseignants, donc cette proximité on l'apprécie beaucoup.

Dan Yangary, étudiant en deuxième année à l'Université de Hearst