Accès gratuit au complexe sportif de Témiscaming pour les élèves de Gilbert-Théberge

La Ville de Témiscaming donne accès gratuitement à son complexe sportif Le Centre à tous les élèves du secondaire et de la formation aux adultes. Cette nouvelle initiative cadre avec le plan stratégique mis en place par la Ville, qui souhaite attirer 30 nouvelles familles d'ici 5 ans et retenir celles déjà bien établies.

Les 135 élèves de l'école secondaire Gilbert-Théberge, francophones et anglophones, auront droit dès la rentrée scolaire à un accès exclusif au centre récréatif de Témiscaming.

Chaque élève recevra une carte qui lui donnera accès au centre d'entraînement, au patinage libre, au bain libre et à certains spectacles offerts à la salle Dottori.

Une première initiative de la Ville de Témiscaming pour contrer la fuite de quelques élèves vers North Bay, située à 35 minutes de route.

Ça a comme objectif de peut-être retenir les parents aussi. Quand l'enfant veut aller ailleurs, des fois, les parents suivent. Ça peut encourager les étudiants à revenir ici. Il est important pour nous d'accroître notre démographie , explique le maire de Témiscaming, Yves Ouellet.

Une initiative saluée

La nouvelle est bien accueillie par les élèves, qui pensent surtout que cette mesure incitera les jeunes à adopter de saines habitues de vie.

Le patinage libre, le gym, la natation, c'est gratuit. Je pense que ça va pousser les jeunes à bouger davantage. Tu sais, t'as pu vraiment de raison de dire non , croit Zoélie Labranche, élève de deuxième secondaire.

L'école secondaire Gibert-Théberge de Témiscaming Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Moi je compte y aller plus souvent. Avoir tout ça gratuit, pour tout le monde, tous nos amis, on peut y aller en même temps, on peut avoir du fun, aller voir les spectacles qu'on veut , renchérit Nicolas Laforge, en quatrième secondaire.

La directrice de l'école Gilbert Théberge, Josée Gauvreau, salue également cette initiative. Je me dis que c'est un plus et si ça peut aider à la rétention des élèves, tant mieux. Les élèves qui partent c'est souvent en lien avec les activités parascolaires ou les sports, le Centre offre ça aussi donc ça peut être un plus , explique-t-elle.

La Ville de Témiscaming veut aussi offrir le même type d'incitatifs aux nouveaux arrivants.