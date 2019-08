La Station touristique Duchesnay rêve d'avoir un centre des congrès

Si vous demandez à l'hôtelier en moi ce qu'il aimerait, c'est certain que l'agrandissement de l'Auberge et [la construction] d'une salle de congrès, je pense que pour la région ce serait profitable , avance David Deslauriers, directeur de la Station touristique Duchesnay.

On est un moteur économique dans la région. On aimerait ça devenir un moteur plus important encore. David Deslauriers, directeur de la Station touristique Duchesnay

Un comité interne a été mis en place pour étudier cette proposition à la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq), qui exploite la Station touristique Duchesnay.

L'an dernier, un investissement de 700 000 $ avait permis de mettre les 48 chambres au goût du jour, 15 ans après l'ouverture de l'Auberge.

Doubler le nombre de chambres serait idéal, avance M. Deslauriers, mais si on avait une trentaine de chambres supplémentaires, ce serait bon pour notre clientèle corporative qui est de plus en plus populaire à Duchesnay .

Selon lui, la localisation de la Station touristique Duchesnay est très attrayante pour les entreprises, puisqu'elle est située en pleine nature, mais tout près de Québec.

Pas assez de capacité

Or, l'établissement doit régulièrement refuser la venue d'entreprises en ses murs parce que sa capacité d'accueil est insuffisante.

Sur les 11 salles de réunion que compte la Station, explique M. Deslauriers, seulement deux sont situées dans l'Auberge; leur capacité maximale respective est de 90 personnes et 40 personnes.

On a souvent de la demande pour des groupes ou des mariages de 150, 180 ou 200 personnes et ce sont des groupes qu'on ne peut malheureusement pas prendre. David Deslauriers, directeur de la Station touristique Duchesnay

M. Deslauriers espère que le comité interne mis en place à la Sépaq accouchera d'un plan d'ici Noël au sujet du possible agrandissement de l'Auberge et d'un éventuel Centre des congrès. Pour l'instant, aucun budget n'est rattaché à ce projet.

Le maire enthousiaste

Ce ne sera pas difficile d'attirer des congrès à Duchesnay , estime le maire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Pierre Dolbec.

Un centre des congrès, on n'en a pas à Sainte-Catherine. Il y a une certaine demande. Dans le coin, il n'y en a pas non plus , dit-il.

Un promoteur privé a d'ailleurs déjà approché sa municipalité pour y construire un centre des congrès, raconte M. Dolbec, parce que le projet aurait été rentable, analyse économique à l'appui.

Lui-même président du comité d'administration local de la Station touristique Duchesnay, le maire croit néanmoins que la priorité est d'agrandir l'auberge, afin de pouvoir loger suffisamment de visiteurs.

Fermeture du spa

Malgré ces beaux projets, la Station touristique Duchesnay a récemment fermé son spa. David Deslauriers affirme que les installations ne reflétaient pas vraiment l'expérience qu'il souhaitait pour sa clientèle.

On vit une pénurie de main-d'oeuvre mélangée avec un produit dans lequel on avait investi beaucoup d'argent [...] mais malgré tous les investissements qu'on avait faits, le produit n'était pas à la hauteur de nos attentes .

Une reconstruction de chalets retardée

Quant au projet de reconstruction des 14 chalets situés autour du lac Saint-Joseph, il n'a pas encore démarré. Même s'il était prévu l'automne dernier, il a seulement été retardé, assure le directeur général.

Les coûts élevés de construction seraient en cause, selon M. Deslauriers. Le comité interne de la Sépaq est donc en train de réviser le projet pour s'assurer que l'argent soit bien utilisé. Le chantier devrait être mis en branle l'an prochain.

C'est sûr que c'est un projet qui tarde un peu. On veut juste être sûr de prendre la bonne décision. David Deslauriers, directeur de la Station touristique Duchesnay

En attendant, le réaménagement du pôle nautique progresse afin d'améliorer l'accès au lac Saint-Joseph. Les travaux ont cessé brièvement cet été; ils doivent reprendre après la fête du Travail et être complétés en décembre.