Traversées annulées entre Rivière-du-Loup et Saint-Siméon

Ceux qui voulaient traverser le fleuve vendredi après-midi devront revoir leur plan. Les traversées sont annulées vendredi après-midi entre Rivière-du-Loup et Saint-Siméon en raison d’un bris mécanique sur le moteur et les conditions météo provoquent la même chose pour la traverse Matane–Côte-Nord.

Les traversées de 14 h 45 et 18 h au départ de Rivière-du-Loup, et celles de 16 h 30 et 19 h 30 au départ de Saint-Siméon sont annulées vendredi.

L’équipe du traversier estime que le bateau devrait être de nouveau fonctionnel samedi matin.

Déplacements difficiles pour sortir de la Côte-Nord?

Par ailleurs, la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout est annulée à 14 h 30 et 18 h en raison de conditions de navigation défavorables. Les traversées devraient reprendre samedi matin à 7 h 30.

De plus, la Société des traversiers du Québec annonce que le temps d'attente à la traverse Tadoussac–Baie-Sainte-Catherine est plus long qu'à la normale en raison d'un fort achalandage.