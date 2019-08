Le train léger d'Ottawa accueillera ses premiers passagers le 14 septembre

Le maire Jim Watson en a fait l'annonce après une visite officielle à laquelle ont participé le directeur général d'OC Transpo, Jon Manconi, des conseillers municipaux et des représentants des médias, vendredi.

Mesdames et messieurs, l'avenir du transport collectif à Ottawa commence le 14 septembre. Jim Watson, maire d'Ottawa

Cette annonce met fin à un processus qui aura duré 456 jours de plus que prévu. L'inauguration du projet de plus de 2 milliards de dollars était prévue le 24 mai 2018, mais a été successivement repoussée à novembre 2018 et mars 2019, puis à un moment non précisé à l'été 2019.

Le maire d'Ottawa, Jim Watson, a mentionné qu'il était «difficile de ne pas sourire», vendredi, à l'annonce de l'inauguration. Photo : Radio-Canada

Plus récemment, la passation à la Ville devait être le 16 août, mais c'est finalement une semaine plus tard que la capitale a pris possession du réseau.

Des pénalités

Le consortium chargé de la construction, le Groupe de transport Rideau (GTR), a dû payer une pénalité d'un million de dollars pour chaque échéancier manqué.

Cette somme — tout comme les pénalités encourues pour les échéances ratées de mai 2018, novembre 2018 et mars 2019 — sera déduite des 202 millions de dollars que la Ville doit encore verser au consortium qui a construit le train léger.

