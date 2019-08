Un ourson s’invite chez un barbier de Slave Lake

Le couple était dans sa voiture lorsqu’il a aperçu l'ours de l'autre côté de la rue.

L'animal a profité du fait que la porte du salon de coiffure était ouverte pour y entrer. Un spectacle inattendu pour le propriétaire de Lions Den Barbershop, Sam Assaf, qui n'avait encore jamais vu d'ours.

Un passant a ensuite fermé la porte du commerce pour y trapper l'ours.

Sam Assaf a alors appelé les services d'urgences, puis l'organisme provincial responsable de la faune, Alberta Fish and Wildlife qui se sont occupés de l'animal qui est resté environ 30 minutes à l'intérieur.

Personne n'a été blessé par l'incident.

Sam Assaf, lui, espère que ce sera sa première et dernière interaction avec un ours.

Il était assis sur mon étagère. Il a tout mis par terre et il a fait ses besoins dans mon salon! Sam Assaf, propriétaire du salon de coiffure

Pays des ours

Selon la fondatrice de Bear Safety and More, une organisation qui collabore avec l'industrie et les agences gouvernementales sur les conflits entre l'homme et la faune, les Albertains devraient être plus conscients de la présence des ours, car on en voit de plus en plus en milieu urbain.

C’est normal. C’est ça de vivre au pays des ours. Kim Titchener, fondatrice de Bear Safety and More.

Kim Titchener explique que les communautés albertaines doivent être plus vigilantes par exemple en ne laissant pas traîner les ordures ou de la nourriture pour animaux de compagnie à l'extérieur.

Avec les informations de Thandiwe Konguavi