Deux anciens Riders intronisés à la Plaza d’honneur

Les Roughriders de la Saskatchewan ont intronisé, jeudi, deux de leurs anciennes têtes d'affiche, Neal Hughes et Kerry Joseph, à la Plaza d’honneur au cours d’une cérémonie qui a souligné leur contribution importante sur le terrain, mais aussi dans la communauté saskatchewanaise.

Pour l’ancien centre-arrière Neal Hughes, cet honneur est d'autant plus grand qu’il est né et a grandi à Regina, près du stade où il a défendu les couleurs du Vert et Blanc pendant 11 saisons.

J’ai commencé à jouer au football simplement pour être avec mes amis, parler des Riders et les regarder à la télévision. Neal Hughes

Cette passion l’a mené avec les Rams de l’Université de Regina, de 1999 à 2003, où il s’est distingué comme porteur de ballon.

Il détient toujours les records de l’université pour le nombre de verges au sol et de touchés au sol. Il a d'ailleurs été intronisé au Temple de la renommée de l’établissement universitaire en 2014.

J’ai toujours écouté mes entraîneurs dans le but d’aider mon équipe. C’est quelque chose dont je suis fier , avoue l'homme aujourd'hui âgé de 39 ans.

Malgré ses succès universitaires, il n’a jamais été repêché dans la Ligue canadienne de football (LCF). Il a tout de même fait sa place au sein de l’équipe favorite de la province, en remportant la coupe Grey à deux reprises.

Dans sa mémoire, la deuxième, gagnée à Regina en 2013, conserve une saveur toute particulière. C’était assez spécial et quelque chose que je n’aurais jamais pu rêver. Ces souvenirs seront avec moi pour toujours et allumeront une petite étincelle en moi.

Kerry Joseph rejoint un « bon ami »

Le quart arrière Kerry Joseph soulève la Coupe Grey après la victoire 23-19 contre les Blue Bombers de Winnipeg à Toronto, en 2007. Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

De son côté, l'ancien quart-arrière Kerry Joseph a disputé trois saisons en Saskatchewan, au cours desquelles il a soulevé le Graal du football canadien en 2007.

Il a contribué aux succès de l'équipe et a été nommé joueur par excellence de la LCFLigue canadienne de football lors de cette saison triomphale.

Ce fut un moment très excitant. Je sais à quel point c’est spécial et ce fut un moment privilégié d’être intronisé avec mon bon ami et ancien coéquipier Neal Hughes , commente celui qui a aussi joué à Ottawa, Toronto et Edmonton.

