Exposition : le livre comme objet d'art

Des livres comme objets d'art, fabriqués pour être admirés et vus, plus que pour être lus, sont en montre au Centre culturel franco-manitobain (CCFM).

Le responsable des communications et du marketing au CCFM, Valentin Cueff, explique que les oeuvres de l'exposition L'Art du livre sont remarquables pour leur reliure ou sont simplement des travaux d'artistes qui prennent le livre comme médium pour créer de l'art .

Ça pousse les limites de ce qu'on considère comme étant un livre, parce qu'il y a des livres qui sont absolument minuscules, des livres qu'on retrouve sur une bague. Valentin Cueff, responsable des communications et du marketing de la CCFM

Tous les cinq ans, la Guilde canadienne des relieurs et des artistes du livre (CBBAG) organise L'Art du Livre / The Art of the Book, une exposition itinérante qui regroupe des oeuvres d'une soixantaine d'artistes du monde entier.

Nicole Chalifoux compte parmi les artistes dont on peut voir les oeuvres dans cette exposition. Elle pratique le métier de relieuse depuis 2001.

Elle explique que les artistes emploient plusieurs types de matériaux pour la création de ces oeuvres d'art : du tissu ou du papier fait avec du lin, par exemple. Son matériau préféré est le cuir.

J’aime beaucoup le cuir : le cuir, quand on l’achète, il est très épais, il faut le faire amincir. Après ça, c'est comme s'il obéit au livre, il vient couvrir le livre , explique-t-elle.

Elle compare ses livres à des toiles exposées dans la maison. On peut très bien mettre un beau coffret, un beau livre sur la table pour le consulter.

Il y a toujours des amoureux du livre. Nicole Chalifoux, artiste relieuse

Grâce à son métier, elle dit pouvoir réparer de vieux livres comme d'anciennes éditions de la Bible et refaire la couverture d'un album photo. Dans son métier, il faut créer , dit-elle.

Elle reste confiante dans la longévité de ce métier, car si les livres numériques sont de plus en plus populaires, avoir un livre en mains, c'est toujours impressionnant .

Après le CCFM, L'Art du Livre poursuivra sa tournée à travers le Canada jusqu'en novembre 2020.