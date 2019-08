Parc éolien des Îles : qu'advient-il du projet de raccordement par câble?

Appelée à commenter la présentation publique du projet éolien par le promoteur du parc, la présidente de l’AMSÉE, Marianne Papillon, soutient que le projet de câble sous-marin est toujours essentiel pour les Îles parce qu’il répondra à tous les besoins énergétiques de l'archipel.

Parce que c’est majeur, ça va nous permettre d’atteindre les objectifs gouvernementaux de réduction de gaz à effet de serre. Alors, si le parc éolien a lieu c’est une chose, c’est correct. Il ne faudrait pas que ça vienne avec un ralentissement au niveau du câble au contraire.

Dans le passée, elle avait également émis des doutes sur la pertinence du petit parc de deux éoliennes, notamment sur la rentabilité de ce projet. Maintenant, s’il y a d’autres projets qui sont en cours avant ça [NDLR : avant le raccordement par câble], ben qu’est-ce que vous voulez, c’est ainsi. Pour l’instant, on a l’impression d’un fait accompli.

Cependant, elle se réjouit de constater la volonté de Québec de développer la filière des énergies renouvelables.

Parmi les bénéfices selon elle, il y a Hydro-Québec qui veut mettre en place des batteries de stockage d'énergie. Elle rappelle aussi que le gouvernement a annoncé de l’argent pour améliorer l’efficacité énergétique et la réduction à la source.

Ça, c’est très important pour nous. Donc, ça va un petit peu dans le sens de dire que ce n’est pas parce qu’on met un parc éolien qu’il faut perdre de vue la vision globale. Pour elle, il est primordial de continuer de trouver des solutions pour réduire la consommation et améliorer l’efficacité énergétique.

Le directeur général de la Régie intermunicipale de l’énergie Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Gilbert Scantland, explique que le parc éolien est nécessaire.

Il rappelle que le câble d’Hydro-Québec ne sera pas prêt avant de nombreuses années.

« Ce sont des projets qui sont très compliqués, très complexes. Ils exigent énormément d’études. Hydro-Québec, s’il veut le mettre en place, il doit passer devant la Régie [de l’énergie], indique Gilbert Scantland. Alors il y a énormément d’attente par rapport à ça.

Le câble n’est pas annoncé avant 2025 et on parle même de plus tard en réalité.

Gilbert Scantland, directeur général, Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine