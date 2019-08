Le parc éolien des Îles toujours contesté

Jeudi, le projet d’un parc éolien de 6,4 mégawatts a été présenté à la population.

Pour Mme Papillon, le projet n’est plus pertinent dans un contexte où les Îles seront bientôt approvisionnées en énergie par câble sous-marin. Nous on promouvoit essentiellement le raccordement par câble. Maintenant, s’il y a d’autres projets en courts avant ça... Qu’est-ce que vous voulez? C’est ainsi.

Pour l’instant, on a l’impression d’être devant un fait accompli.

Le directeur général de la Régie intermunicipale de l’énergie Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Gilbert Scantland, répond qu’il s’agit d’un parc nécessaire. Il rappelle que le câble d’Hydro-Québec ne sera pas prêt avant de nombreuses années.

Ce sont des projets qui sont très compliqués, très complexes. Ils exigent énormément d’études. Hydro-Québec, s’il veut le mettre en place, il doit passer devant la Régie [de l’énergie] , indique Gilbert Scantland. Alors il y a énormément d’attente par rapport à ça .

Le câble n’est pas annoncé avant 2025 et on parle même de plus tard en réalité.

Gilbert Scantland, directeur général de la Régie intermunicipale de l’énergie Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine