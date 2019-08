Arsenic : « Il faut arrêter d'être toujours sur le piton d'alarme », dit Pierre Dufour

Rappelons qu'une étude de biosurveillance a démontré que les enfants du quartier voisin de la Fonderie Horne sont surexposés à l'arsenic. La direction de la Santé publique a annoncé cette semaine qu'une nouvelle étude, cette fois étendue à tous les habitants du quartier, sera menée dès cet automne.

Interpellé sur le sujet à l'émission Des matins en or, M. Dufour assure que son gouvernement travaille sur le dossier.

Il ajoute que la ministre de la Santé Danielle McCann et son ministre délégué Lionel Carmant ont rencontré les dirigeants du Centre intégré de santé et des services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue à ce sujet.

C'est un dossier qui est pointu et je crois que ces gens-là font un travail intéressant. C'est que oui, tu peux prendre les médias et toujours aller dans les médias, mais au-delà des médias, il y a un travail qui doit se faire en dessous. Vous le savez comme moi, l'étude qui a été présentée, est-ce que c'est une étude qui démontre la totalité de la situation? Et c'est pour ça qu'ils ont besoin de refaire une tournée de tests,etc. , a-t-il déclaré.