La deuxième vie de votre bac bleu à Gatineau

À Gatineau, avec l'arrivée de la poubelle de 120 litres le 15 septembre, les ménages vont devoir multiplier les efforts pour qu'elle ne déborde pas et pour y arriver, les citoyens devront utiliser leur bac bleu de recyclage efficacement.

La journaliste Stéphanie Allard, est allée visiter l’organisme à but non lucratif Tricentris, où elle a constaté que le contenu de nos bacs de recyclage y est bel et bien acheminé et qu'il y a des clients prêts à le transformer.

L'usine Tricentris reçoit 250 tonnes de matières recyclables tous les jours des camions locaux, mais aussi des territoires de la MRC de Vallée-de-la-Gatineau, des Hautes-Laurentides et de l'Abitibi.

Pour recevoir toutes ces tonnes de matières recyclables, Tricentris a dû évoluer au même rythme que les citoyens ont intégré le recyclage dans leur mode de vie.

Une courroie transporteuse au centre Tricentris. Photo : Radio-Canada

En 2008, l’organisme Tricentris poursuit son expansion. Après avoir ouvert des centres de tri à Lachute et Terrebonne, un nouveau centre est inauguré à Chelsea. En février 2012, Tricentris déménage ses opérations dans sa nouvelle succursale de Gatineau.

À l’usine de Gatineau, on produit environ 25 tonnes par heure. Dans un premier temps, les matières sont triées dans un séparateur cylindrique, appelé un trommel.

Le trommel est un tamis rotatif géant qui accomplit une ségrégation au début de la chaîne de tri et permet, entre autres, d’en retirer le verre concassé. Essentiellement, ce sont des particules de verre , explique Michel Smith, directeur de l'usine Tricentris de Gatineau. Ces particules seront par la suite acheminées à l’usine de micronisation de verre de Lachute.

À cet endroit-là, le verre est nettoyé et épuré pour en faire notamment de la poudre de béton ou pour faire un abrasif pour nettoyer des articles. Michel Smith, directeur de l'usine Tricentris de Gatineau

Michel Smith, directeur de l'usine Tricentris de Gatineau Photo : Radio-Canada

Qu’est-ce qui se passe avec ce qu’on met dans le bac bleu?

Les plus grosses pièces, essentiellement du carton, sont triées par ordre de qualité par quatre trieurs. Ils vont enlever les contaminants et le carton se dirige par la suite dans un entrepôt où il sera mis en ballot puis vendu à différents clients.

La majorité de la matière s’en vient au pré-tri. On enlève les rejets : les sacs de plastique — qu’on retrouve en bonne quantité — les gros métaux, ainsi que les gros plastiques. Par la suite, la matière est séparée entre les fibres et les contenants à travers deux séparateurs balistiques en parallèle. La partie journal est ensuite épurée avec des nouveaux lecteurs optiques qui, essentiellement, viennent lire chacun des articles sur un convoyeur. Si c’est non fibre, c’est éjecté , a expliqué M. Smith.

La qualité de la fibre va atteindre environ 98 %, après que les trieurs, sur un convoyeur de papier journal, ont effectué le tri manuel final. Michel Smith, directeur de l'usine Tricentris de Gatineau

Le directeur de l'usine explique les différents types de contenants. Il y a d’abord un électroaimant qui, lui, enlève tous les articles, les boîtes de conserve, les choses comme ça.

Une employée trie des matières recyclables. Photo : Radio-Canada

L’utilisation de la technologie du tri optique, de plus en plus présente dans les centres de tri, permet d’accroître le tri et le recyclage des contenants et emballages en PET.

Ensuite, nous avons les deux contenants de plastique de catégorie 1 qui sont enlevés également par un lecteur optique — c’est-à-dire que la caméra va détecter les contenants qui sont de grade PET pour les éjecter du convoyeur. Même chose pour les contenants communs de HDPE (polyéthylène à haute densité), a ajouté le directeur de l'usine de Tricentris.

Les plastiques HDPE sont les contenants opaques, notamment des contenants qui contiennent du liquide pour faire la lessive.

La journaliste Stéphanie Allard écoute attentivement Michel Smith, directeur de l'usine Tricentris de Gatineau. Photo : Radio-Canada

La technologie actuelle du tri optique ne permet pas de détecter les contenants et emballages en PET noir et peut difficilement reconnaître ceux en PET opaque.

Les autres types de contenants sont retirés manuellement par des trieurs sur un convoyeur de contenants. Finalement, il y a un courant magnétique qui va éjecter — un peu à l’inverse d’un aimant — les articles qui sont non ferreux comme l’aluminium qui sera à nouveau séparé en différents grades, soit les cannettes ou les contenants d’aluminium.

Combien de temps du début à la fin du processus au centre de tri pour une boîte de carton?

Selon Michel Smith, le processus de tri prend exactement trois minutes. « On le voit, nous, tous les jours, lorsque nous arrêtons la chaîne de production, en fin de journée. On l’arrête trois minutes plus tôt et puis ça prend trois minutes pour vider entièrement la ligne de tri, autant de façon mécanique que manuelle. »

Quelle est la quantité d'objets dans le bac bleu qui ne devraient pas y être?

Les matières recyclables sont triées et mises en ballot ou conservées en vrac, (dans le cas du verre et de certains métaux), avant d’être envoyées chez un conditionneur, puis un recycleur dans le cas du plastique et du verre et directement chez un recycleur pour ce qui est du papier, du carton et du métal.

Un travailleur de Tricentris à Gatineau a déjà retrouvé un serpent mort parmi les matières recyclables Photo : Tricentris

Or, chaque jour, de 10 % à 12 % des choses déposées dans des bacs sont des matières non recyclables et non valorisables.

« Ça peut être des pièces de bois, ça peut être des plastiques qui ne sont pas catégorisés comme étant recyclables — des jouets d’enfants, par exemple — ça peut être du caoutchouc, du liège, ça peut être des types de bouchons qui ne sont pas vraiment recyclables.

Quels sont les impacts pour les travailleurs lorsque les gens recyclent mal?

Ça nous amène à avoir besoin de plus de travailleurs qui vont être obligés de séparer ces objets-là qui sont non valorisables , a fait valoir Michel Smith. C’est beaucoup plus simple lorsque ce sont des articles, des objets qui sont recyclables parce que nous, on est organisés pour pouvoir diriger chacun de ces articles-là vers une benne appropriée en matière recyclables et non pas nécessairement en déchet.

Qu’est-ce qui se passe avec les ballots de carton et de plastique?

Pour chacune de nos matières triées, on a des clients. La majeure partie sont locaux, c’est-à-dire en Amérique du Nord. On a un plastique qui va aller pour la fabrication de tuyauterie industrielle, il y en a qui vont prendre du plastique de type polytéréphtalate d'éthylène (PET) pour refaire des bouteilles de plastique clair ou des fibres seront utilisées dans la fabrication de tapis, explique Michel Smith.

Toutes les matières que nous recyclons sont ensuite valorisées par nos clients. Michel Smith, directeur de l'usine Tricentris de Gatineau

Le prix de vente moyen des ballots de PET — bouteilles seulement, consignées ou non et PET — bouteilles, contenants et emballages mélangés, est sujet aux variations d’un mois à l’autre.

En consultant l’indice du prix des matières sur le site Internet de Recyc-Québec, nous constatons que les prix varient depuis les dernières années. En décembre 2014, le ballot de plastiques mélangés se vendait en moyenne à 265 $ la tonne. Depuis le début 2019, le ballot de plastiques mélangés se vend plutôt à 152 $ la tonne.

Du nouveau dans les bacs?

Avec toute l’évolution technologique de la diffusion de l’information, les gens n’achètent pratiquement plus de journaux papier, donc on n’en voit de moins en moins dans les bacs de nos citoyens.

Maintenant avec toute l’évolution technologique, avec les achats en ligne, le carton ondulé dans lequel les gens vont recevoir leurs colis à la maison, il y a eu un changement dans la composition de nos papiers mélangés.

Selon le Centre facilitant la recherche et l'innovation dans les organisations (CEFRIO), en 2018, 64 % des adultes québécois ont réalisé personnellement au moins un achat sur Internet, ce qui représente une hausse de 6 points de pourcentage comparativement à 2017.

Michel Smith, directeur de l'usine a tenu à préciser que malgré l’arrivée des nouveaux bacs gris de 120 litres, les bacs bleus ne doit pas être considérés comme une 2e poubelle.

Avec les informations de Stéphanie Allard