La communauté fransaskoise se mobilise pour aider Theo

Son ancienne gardienne, Sylvie Rémond, de la garderie Les Pitchounes, à Regina, organise une collecte de fonds afin d’aider à financer les soins que les parents de Theo doivent payer.

Ceux-ci doivent débourser au moins 1000 $ par mois pour le coût des traitements non couverts par les soins de santé ou les assurances, de même que leurs déplacements entre Regina et Saskatoon toutes les deux semaines pour que leur fils soit soigné.

La maladie de Batten CLN 2

La maladie de Batten CLN 2 est génétique et dégénérative. Elle se manifeste par des crises d'épilepsie, une perte de la vision, une perte de motricité, et des problèmes comportementaux. Les enfants diagnostiqués entre 2 et 4 ans n'atteignent pas l'âge adulte.