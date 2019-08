Accident d'autobus à la station Westboro : la chauffeuse fait face à 38 chefs d'accusation

La chauffeuse de l'autobus d'OC Transpo à deux niveaux qui est entré en collision avec un abribus de la station Westboro, à Ottawa, en janvier dernier fait face à une kyrielle d'accusations, plus de sept mois après l'accident.

Le Service de police d'Ottawa (SPO) a annoncé vendredi une série d'accusations, dont trois de conduite dangereuse causant la mort et 35 de conduite dangereuse causant des lésions, contre Aissatou Diallo, 42 ans, la chauffeuse de l’autobus.

Steve Bell, chef intérimaire du Service de police d'Ottawa Photo : Radio-Canada / Laurie Trudel

Le chef intérimaire du SPOService de police d'Ottawa , Steve Bell, a mentionné que l'enquête a été longue et complexe , durant plus de 200 jours. Les enquêteurs ont procédé à une reconstruction de la scène et à des entrevues avec environ 100 témoins.

Le chef Bell n'a pas précisé quels éléments de la conduite de la chauffeuse avaient été dangereux. Ces éléments seront évoqués lors du procès à venir.

Aujourd’hui est une journée difficile pour les familles des trois résident(e)s qui ont perdu leurs vies et tous ceux et celles qui ont été blessés dans cet accident tragique , a commenté le maire d'Ottawa, Jim Watson, par voie de communiqué. Mes pensées demeurent avec eux.

Ceci a été une expérience traumatique pour plusieurs membres de notre communauté, incluant au sein de notre famille d’OC Transpo , a-t-il poursuivi.

Trois morts et 23 blessés

Lors de l’accident, 3 personnes ont été tuées et 23 autres ont été blessées, dont certaines ont subi des blessures qui ont entraîné des amputations. Deux des trois personnes décédées dans l'accident se trouvaient à bord de l'autobus, tandis que la troisième attendait à l'arrêt d’autobus.

Bruce Thomlinson, 56 ans, Judy Booth, 57 ans, et Anja Van Beek, 65 ans, sont les personnes qui ont été tuées dans la collision.

Selon les policiers, l'autobus d'une capacité de 90 passagers était presque plein et c'était l'heure de pointe.

Aissatou Diallo a été arrêtée sur les lieux et interrogée avant que la police ne la libère plus tard dans la soirée.

Le chef de police d'Ottawa, Charles Bordeleau, avait prévenu la population que l'enquête serait longue. Ses policiers ont questionné de nombreux témoins, dont tous les passagers de l'autobus, et visionné plusieurs vidéos.

Par ailleurs, la chauffeuse avait été impliquée dans une autre collision quelques semaines avant l'accident tragique.