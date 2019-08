Ce lien entre nous : émission spéciale du jeudi 22 août au Congrès mondial acadien

Karine Godin anime cette émission spéciale en direct de Memramcook au Nouveau-Brunswick, le « Berceau de l'Acadie ». C'est à Memramcook, lors de la première Convention nationale de l'Acadie, qu'on a choisit le 15 août comme la Fête nationale de l'Acadie.

On souligne la journée avec un événement familial et un Grand Frolic derrière l'Institut de Memramcook, anciennement le Collège Saint-Joseph, première université francophone en Atlantique. La violoniste Dominique Dupuis nous parle du CMA dans sa région et de ses projets musicaux à venir.

La chroniqueuse météo Mariève Bégin a rencontré des jeunes de la région qui retournent à la terre et choisissent une carrière en agriculture. Et retour sur la tradition des frolics avec la journaliste Camille Bourdeau.

Et le jumelage entre Memramcook et la ville de Scott en Louisiane a créé des liens qui traversent les CMA.