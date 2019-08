Les actionnaires se prononcent sur la vente de Transat A.T.

La compagnie aérienne, qui proposait à l’origine de racheter chaque action à 13 $, a bonifié son offre à 18 $, pour un montant total évalué à 730 millions de dollars.

Les deux entreprises ont assuré que le regroupement des activités d’Air Canada et de Transat A.T. profiterait aux voyageurs, notamment en leur proposant plus de vols et plus de destinations.

Air Canada s’est engagée à conserver la marque de Transat ainsi que le siège social à Montréal.

Mais pour l'homme d'affaires et PDG de Québecor, Pierre Karl Péladeau, qui dit détenir 1,6 % des actions en circulation de la société mère d'Air Transat, l'acquisition de celle-ci par Air Canada pourrait se traduire par des pertes d’emploi et une réduction de la concurrence dans le secteur du transport aérien.

M. Péladeau espère que la transaction échouera et qu'il pourra présenter sa propre offre d’achat. Transat a signalé n'en avoir reçu aucune de lui ni de ses partenaires d'affaires.