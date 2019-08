Accusé du meurtre de ses filles, Andrew Berry raconte sa version des faits

Accusé du meurtre de ses deux fillettes Aubrey et Chloe, âgées de 4 ans et 6 ans, Andrew Berry a raconté avoir été attaqué et poignardé à la gorge par un intrus dans les moments qui ont précédé la découverte de leur corps, lors de sa deuxième comparution à la barre devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique.