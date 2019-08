Mises à pied temporaires chez Arbec à Port-Cartier

Le maire indique que le directeur de l'usine lui a dit que jeudi matin, il n’y avait pas de bois dans la cour et ils ont été obligés d’arrêter la scierie, indique Alain Thibault. Là, jusqu’à quand, je ne sais pas.

Selon le maire Thibault, le problème d’approvisionnement serait lié au transport de la matière première entre le lieu de coupe, au nord de Port-Cartier, et l’usine. C’est ArcelorMittal qui aurait le contrat pour acheminer le bois par train.

C’est eux autres qui ont le contrat pour descendre le bois et puis dans ce temps ici ça ne transporte pas avec camion donc c’est juste le train qui approvisionne, précise Alain Thibault. Quand les trains ne rentrent pas, il n’y pas de bois dans la cour et après ça, un moment donné, tu es obligé d’arrêter les opérations, c’est sûr.

Des problèmes semblables d’approvisionnement du bois par train ont aussi touché la scierie par le passé, rappelle le maire.

Il faut qu’ils trouvent un moyen d’arriver et d’être indépendants d’ArcelorMittal, qu’ils ne soient plus à la merci d’ArcelorMittal. C’est à eux autres de faire leur transport par camion et prendre les dispositions nécessaires, mettre de l’amélioration sur les chemins.

Alain Thibault, maire de Port-Cartier