Fini les noms de desserts pour les nouvelles versions d’Android

Cette tradition est devenue une partie amusante des lancements chaque année, mais nous avons reçu au fil des ans des commentaires qui disaient que les noms n’étaient pas toujours compris par tous et toutes dans le monde , indique le vice-président du développement des produits Android, Sameer Samat, dans un blogue (Nouvelle fenêtre) .

Il soutient que les noms de quelques versions d’Android sont difficiles à prononcer dans certaines langues tandis que d’autres, comme Marshmallow (guimauve), représentent une réalité peu commune dans plusieurs régions du monde. Les chiffres, au moins, sont universels , résume-t-il.

La dernière version du système d’exploitation de Google à porter le nom d'un dessert aura donc été Android Pie, qui a vu le jour en 2018.

Nouvelle identité visuelle

Avec l’annonce d’Android 10 vient aussi un nouveau logo pour le système d’exploitation de Google, une première depuis 2014.

Celui-ci est plus moderne et accessible , précise Sameer Samat. Le nom de la marque est maintenant écrit en noir plutôt qu’en vert et sa typographie est plus minimaliste qu'auparavant.

Le nouveau logo d'Android dévoilé jeudi Photo : Google

Le vert était difficile à lire, surtout pour les personnes ayant une déficience visuelle , a poursuivi M. Samat.

La tête du fameux robot Android, la mascotte de la marque, occupe maintenant une place importante dans l’identité visuelle du système d’exploitation.

La version bêta d’Android 10 est offerte depuis mars, mais sa sortie officielle est prévue pour le troisième trimestre de 2019.

À lire aussi :