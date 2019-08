En 2005, Scheer disait que le mariage gai n'était pas un « droit »

Le ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale, a invité M. Scheer à cesser de boycotter les célébrations de la Fierté et à dire s'il s'oppose toujours au mariage entre personnes de même sexe .

Jeudi, M. Goodale ainsi que de nombreux libéraux ont partagé une vidéo tronquée où M. Scheer prononce un discours contre la Loi sur le mariage civil du gouvernement de Paul Martin en avril 2005.

Dans son allocution, M. Scheer soutient que le mariage gai n'est pas un « droit » prévu par la Charte canadienne des droits et libertés.

Le mariage pour la « procréation »

Le jeune député cite l'ancien juge de la Cour suprême Gérard La Forest, qui soutient que le mariage existe d'abord et avant tout pour la « procréation » et que les unions homosexuelles sont par nature contraires à cela .

L'opposition conservatrice, sous le leadership de Stephen Harper, avait voté contre la loi qui permet le mariage entre personnes de même sexe. Elle est finalement entrée en vigueur en juillet 2005.

M. Scheer a depuis adouci sa position sur le sujet, puisqu'il a voté en faveur d'une résolution d'effacer du programme du Parti conservateur du Canada la définition traditionnelle du mariage, lors d'un congrès national du parti en 2016.

Une tentative libérale « désespérée »

En réaction à la vidéo brandie par les libéraux, jeudi, le bureau de M. Scheer a rétorqué que cette sortie n'est qu'une autre tentative désespérée de Justin Trudeau de détourner l'attention de son bilan d'échecs et d'incompétence juste avant les élections .

Quand ce vote a été tenu il y a plus de dix ans, M. Scheer a voté comme plusieurs libéraux, notamment certains députés qui siègent actuellement au caucus libéral et qui se présentent aux prochaines élections. M. Scheer soutient le mariage entre personnes de même sexe tel que défini par la loi et il est clair qu'il va continuer à le faire comme premier ministre , a déclaré Virginie Bonneau, porte-parole de M. Scheer.

Le chef conservateur ne participera cependant pas au défilé de la Fierté, dimanche, a confirmé Mme Bonneau.