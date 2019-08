Alena Pastuch interjette appel de sa condamnation pour fraude

Alena Pastuch demande à la Cour d’appel de la Saskatchewan d'annuler sa condamnation pour fraude et réclame un autre procès.

Après un procès qui a duré plus de cinq mois, la femme a été reconnue coupable, en juin, d’avoir fraudé plus de 80 investisseurs entre 2007 et 2009 pour un montant total d'environ 5,5 millions de dollars.

Vendredi, le juge Richard Elson de la Cour du Banc la Reine de Regina l’a condamnée à sept ans de prison. Elle devra également rembourser ses victimes.

Dans sa demande d’appel, rédigé à la main, Alena Pastuch reproche au juge de n’avoir pas été impartial.

Le comportement et les commentaires du juge Elson tout au long du procès démontrent son parti pris et son favoritisme pour le camp de la poursuite , écrit la femme de 54 ans.

Elle demande un nouveau procès, cette fois devant jury.

Après avoir rompu ses liens avec plusieurs avocats, un juge avait exigé d'Alena Pastuch qu'elle se défende elle-même en cours.

Elle soutient qu'elle « ne comprenait pas certaines des accusations portées contre elle et certains des documents financiers présentés comme preuve ce qui l'a empêché de se défendre adéquatement » et qu'elle est donc à la recherche d'une représentation légale en vue d'un nouveau procès.

Avec les informations de Kendall Latimer