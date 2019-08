Partenariat entre les cégeps de Chicoutimi et Rivière-du-Loup

Les cégeps de Rivière-du-Loup et de Chicoutimi s'associent pour offrir en commun une formation menant à l'obtention d'un diplôme d'études collégiales en gestion et intervention en loisir.

La formation est offerte depuis plusieurs années à Rivière-du-Loup.

À compter de l'automne 2020, les étudiants des deux collèges auront accès à des cours à distance et en présence de professeurs qui se déplaceront entre les deux villes.

Il faut le voir comme une entente gagnant-gagnant, croit le directeur général du Cégep de Rivière-du-Loup, René Gingras. C’est-à-dire que pour Rivière-du-Loup, c’est la possibilité de consolider les effectifs étudiants du programme de loisir parce que dans le fond, c’est le programme du Cégep de Rivière-du-Loup qui est offert ici à Chicoutimi. Du côté de Chicoutimi, bien c’est la possibilité pour des étudiants de demeurer dans leur région pour faire ces études-là.

Le programme vise à former des personnes capables de gérer et d'organiser des activités de loisir pour les jeunes, mais aussi pour les personnes âgées et la population en général, un domaine où la demande est en croissance.