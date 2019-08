À l’image du politicien qu’il était — un homme proche du peuple et préoccupé notamment par les changements climatiques — une statue en bronze de Jack Layton souriant sur un vélo tandem, se dresse depuis 2013 sur la rive du lac Ontario au centre-ville de Toronto.

C’est ici que le chef fédéral du NPD, Jagmeet Singh, est venu commémorer la mort de l'ancien chef du parti.

C’est un grand honneur de célébrer Jack Layton comme ancien chef démocrate , a déclaré M. Singh. Il comptait énormément pour beaucoup de gens.

Jagmeet Singh veut marcher sur les pas de Jack Layton pour espérer gagner aux élections. Photo : Radio-Canada

La résilience, le courage et que face à des difficultés, il ne faut jamais abandonner. C’est ce dont je me souviendrai toujours [de lui]. C’est un héritage qui nous appartient. Son courage, son espoir, son optimisme sont avec nous. Jagmeet Singh, chef fédéral du Nouveau Parti démocratique

Jack Layton avait bâti un pont avec le Québec

Jack Layton avait provoqué une surprise aux élections fédérales de 2011, en devenant chef de l'opposition officielle à la Chambre des communes (Nouvelle fenêtre) après l'élection de 103 députés, dont plus de la moitié au Québec. Du jamais vu depuis la création du NPD, en 1961.

Jack Layton avait annoncé qu'il souffrait d'un cancer de la prostate en février 2010. Photo : La Presse canadienne / Darren Calabrese

Après avoir gagné Burnaby-Sud, Jagmeet Singh avait d’ailleurs déclaré qu’il s'engageait à « redoubler d’efforts pour renouer avec les Québécois et les Québécoises pour réaliser le rêve de Jack Layton. »

Il a bâti un parti assez fort. Et maintenant je peux aller de l’avant avec ce qu’il a créé. Jagmeet Singh, chef fédéral du Nouveau Parti démocratique