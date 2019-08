Avenue Laurier : des mesures temporaires pour améliorer la sécurité des cyclistes à Ottawa

C'est sur cette section de l'avenue Laurier qu'un cycliste a été mortellement happé en mai dernier. Cette avenue apparaît d'ailleurs en tête de la liste des artères les plus dangereuses pour les cyclistes à Ottawa.

Un nouveau panneau d’arrêt sera notamment installé à l’intersection, entre la rampe d’accès de la promenade Reine-Elizabeth et l’avenue Laurier Ouest. Une bande cyclable sera par ailleurs mise en place sur la rampe d’accès à la promenade Reine-Elizabeth.

La Ville d’Ottawa procédera aussi à l’installation de piquets flexibles le long de la bande cyclable de l’avenue Laurier en direction ouest. Des bordures seront aménagées pour empêcher les véhicules provenant de la rampe d’accès de la promenade Reine-Elizabeth d’accéder directement la voie de la rue Elgin réservée aux virages à droite.

Comme c’est le cas ailleurs au centre-ville, des marquages verts seront faits sur la chaussée afin d’identifier les zones de conflits entre les véhicules et les bicyclettes. De plus, des employés municipaux vont installer des feux de circulation pour les cyclistes au passage pour piétons de l’hôtel de ville, toujours en direction ouest.

Selon la Ville, les changements mis en place, qui sont temporaires, vont notamment réduire la longueur de la zone de conflits où les véhicules exécutent certaines manœuvres en empruntant la voie cyclable en attendant une solution permanente.

Les mesures font des heureux

L’annonce a réjoui des membres du conseil municipal et des militants pour la protection des cyclistes. Ces mesures contribueront à réduire la vitesse le long de ce couloir et offriront une protection supplémentaire aux cyclistes , a affirmé par voie de communiqué le conseiller municipal Stephen Blais, qui préside le comité des transports de la Ville.

Pour sa part, l’organisme militant pour l’amélioration de la sécurité des cyclistes Bike Ottawa a constaté avec bonheur les mesures temporaires de la Ville d’Ottawa.

Nous avons hâte de poursuivre notre collaboration avec la Ville et d’appuyer son objectif à plus long terme [de] réaménager toute cette section de l’avenue Laurier et instaurer une intersection protégée à l’angle de l’avenue Laurier et de la rue Elgin , a déclaré la présidente, Heather Shearer, dans un communiqué de la Ville.

Solution permanente à venir

Ces mesures provisoires resteront en place jusqu’à ce que l’on formule des recommandations finales et que l’on puisse aménager une solution permanente , a déclaré le maire Jim Watson.

Les travaux devraient être terminés d’ici la fin du mois et les détails concernant le financement de la solution permanente seront rendus publics dans le budget provisoire 2020 de la Ville.