Des auditions porno dans un bar dénoncées par la Ville de Québec

Les élus viennent d'adopter une résolution pour condamner l'événement.

C'est le producteur montréalais AD4X qui organise les auditions au bar St-Josef samedi. Pareille activité de recrutement avait également eu lieu à Sherbrooke, en mai.

Le tournage se déroulera dans une roulotte sur un terrain privé à proximité d'une garderie.

« On permet ça cette fois-ci, la prochaine, ça va être quoi? On aimerait mieux que ça arrête là et qu'on reste dans notre petit quartier paisible », confie Steve Lemay, de la garderie les Rayons de soleil.

« Ce sont de jeunes familles, de jeunes enfants ici. On n'a pas de problème et on aimerait que le règlement soit respecté. »

Selon le conseiller du district Patrick Paquet, l'activité qui se tient samedi contrevient au zonage municipal, qui interdit ce type d'activité commerciale.

« Il y a une maison que si le propriétaire regarde de sa fenêtre de côté, il a une vue sur la roulotte. Il va voir les gens, les actrices, les futurs candidats entrer », déplore le conseiller de Québec 21.

Je crois sincèrement que la tenue de cette activité-là n'a pas lieu d'être dans un quartier résidentiel. Patrick Paquet, conseiller municipal

Le propriétaire du bar peut s'exposer à une amende d'un maximum de 2000 dollars pour avoir contrevenu au zonage.

La Ville demande à ses services de « faire appliquer les lois en vigueur et la réglementation de la Ville de Québec, afin d'empêcher ou sanctionner toute dérogation ou infraction. »

