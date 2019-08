St-Ferdinand : le maire souhaite la réouverture du Centre d’hébergement du Sacré-Coeur 

Selon M. Charlebois, l’établissement est une nécessité dans sa communauté. L’élu estime aussi que le complexe de 42 places avait subi des rénovations importantes avant sa fermeture.

Un avis partagé par Yvon Lamothe, un septuagénaire de la municipalité, pour qui cette fermeture constitue un véritable affront aux aînés de la région.

Quand les gens ont déménagé, ça a diminué leur santé parce qu’ils ne voient plus les citoyens. Ils ne voient plus leur monde. J’en connais qui font de l’Alzheimer chez eux. Il y en a un qui a déserté cette semaine. On lui a couru après. C’est ça qu’il faut protéger. Il faut protéger nos citoyens , explique-t-il.

Le maire Yves Charlebois espère maintenant que le député provincial d’Arthabaska, Éric Lefebvre, saura porter le message de façon efficace auprès de ses confrères à l’Assemblée nationale.