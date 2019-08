Michelle Liu, la golfeuse de 12 ans prête à battre les records

Une carrière qui impressionne déjà

Michelle Liu a déjà remporté deux championnats mondiaux juniors.

À 12 ans, 9 mois et 6 jours, elle est la plus jeune golfeuse à participer à l’Omnium. L’ancien record avait été établi par la Canadienne Brooke Henderson lorsqu'elle avait 14 ans.

J’admire vraiment Brooke Henderson , confiait Michelle Liu, en juillet, après le championnat amateur à Red Deer, en Alberta. Elle est Canadienne et une vraiment bonne golfeuse.

Sur les terrains de golf depuis son enfance

C’est la soeur aînée de Michelle Liu qui l’a d'abord conduite à s’intéresser au golf lorsqu'elle a participé à un camp d’été lié à ce sport. Pendant que ses pairs jouaient au soccer, elle se trouvait des affinités avec le golf.

Je n’étais pas très bonne aux choses liées à la coordination des pieds… je m’intéressais plutôt à pouvoir envoyer une balle dans un trou.

Rob Houlding, son entraîneur depuis le début, dit que Michelle possède une maturité supérieure à la plupart des gens de son âge.

Elle apprend comment gérer ses émotions, mais même quand elle était plus émotionnelle quand elle était plus jeune… elle était quand même capable de se ressaisir et finir la compétition.

Des ambitions de s'améliorer

Malgré son jeune âge, Michelle Liu ne recule pas devant la forte compétition.

J’espère être jumelée avec une golfeuse vraiment bonne pour que je puisse apprendre quelque chose d’elle à l’Omnium féminin Canadien Pacifique.

Un modèle pour les golfeuses asiatiques

Elle reconnaît également l’importance de la diversité culturelle sur le terrain de golf. Michelle Liu est l'une des trois golfeuses canadiennes d’origine asiatique qui participent à l’Omnium.

Étant d’origine asiatique, je pense que c’est vraiment important que des gens de plusieurs cultures différentes puissent jouer au golf et jouer à un haut niveau pour qu'il y ait une diversité parmi les joueurs sur le terrain.

Sa mère l’accompagne depuis le début de la semaine. Son père et sa grand-mère arriveront bientôt de Chine et sa meilleure amie, ainsi que sa famille, à Vancouver, seront aussi parmi les spectateurs.