Vérification des faits : 30 ans de budgets PC et NPD décryptés

La réduction du déficit budgétaire a été le grand cheval de bataille du gouvernement progressiste-conservateur au cours de son mandat. Brian Pallister promet d'ailleurs de rétablir l'équilibre d'ici 4 ans si son parti est élu pour un second mandat. Il accuse souvent les néo-démocrates de dilapider l'argent public. Pour y voir plus clair et vérifier ces déclarations, Radio-Canada a analysé 32 ans de budgets provinciaux. On vérifie les faits pour vous, pour vous aider à démêler le vrai du faux.