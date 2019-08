Une lettre à François Legault pour un pont sur le Saguenay

Lors de son passage à Sept-Îles vendredi, le premier ministre Legault a notamment affirmé à ce sujet, lors d'une entrevue à la radio privée, qu'il fallait plus regarder du côté des traversiers .

Cette affirmation a semé le doute sur la volonté du gouvernement caquiste d'étudier sérieusement la possibilité de construire le pont sur le Saguenay.

Je pense qu'avec cette lettre-là, lui et ses conseillers vont se rendre compte qu'effectivement, il faut pousser plus loin puis avancer dans l'étude économique pour la construction d'un pont.

Au sujet de la construction d'un pont, François Legault a dit plus tard, dans cette même entrevue : on le regarde, mais je ne peux pas vous confirmer ça . Bref, le premier ministre n'a pas complètement fermé la porte à étudier la question.

Le préfet de la MRC de Manicouagan rappelle qu'un pont pourrait améliorer la sécurité sur la route 138 sur les deux rives du Saguenay, en plus d'avoir de nombreux avantages pour l'économie de la région et de l'ensemble du Québec.

C'est notamment ce qui fait que ce dossier est prioritaire pour les élus de la région.

Le désenclavement passe autant par le prolongement de la route 138 vers l'est que par la construction d'un pont sur le Saguenay, rappelle Marcel Furlong.

Selon M. Furlong, la lutte aux changements climatiques est aussi un argument pour la construction du pont.

Puis un autre élément qui est à considérer, c'est l'effet des GES. Vous savez, lorsque les camions et les autos sont en attentes de chaque bord de la rivière en hiver, et qu'ils font tourner leurs moteurs et tout ça, et bien ça crée une pollution qui est non nécessaire.

Marcel Furlong, préfet de la MRC de Manicouagan