Spider-Man retiré des films Marvel : les fans veulent le sauver

Disney, qui possède les studios Marvel, et Sony, qui détient les droits cinématographiques de plusieurs superhéros – dont Spider-Man – n’ont pas réussi à s’entendre sur la poursuite de leur collaboration entamée en 2015. À l’époque, les deux entreprises avaient signé un accord historique et confidentiel permettant à Spider-Man d’intégrer l’univers cinématographique Marvel.

Résultat, Spider-Man continuera à faire l’objet de films produits par Sony, mais il ne fera plus partie de la trame narrative des films des studios Marvel, comme Spider-Man : Loin des siens (Spider-Man: Far From Home) ou encore Avengers : phase finale (Avengers: Endgame). À moins que Disney et Sony trouvent un nouveau terrain d’entente.

La grande déception des fans

Cette nouvelle a créé un émoi parmi les fans, le mot-clic #SaveSpiderMan (Sauvons Spider-Man) était l’un des plus populaires sur Twitter mercredi.

L’acteur Jeremy Renner, qui joue le super-héros Œil-de-faucon (Hawkeye) dans les films Marvel, a demandé à Sony, sur son compte Instagram, de faire revenir Spider-Man dans les films mettant en scène des superhéros Marvel.

Même l’artiste Dominic Holland, le père de l’acteur Tom Holland, qui incarne Spider-Man depuis 2016, a publié le mot-clic #SaveSpiderMan sur Twitter. Toutefois, dans un texte publié sur son site Internet, il explique ne pas avoir parlé à son fils depuis l’annonce du divorce entre Sony et Disney, ne prendre aucun parti et n’appeler à aucun boycott.

L'avenir de Tom Holland dans la peau de Spider-Man est-il menacé?

Deux films avec l'homme-araignée sont encore prévus avec Tom Holland et le réalisateur John Watts. Les fans s’inquiètent du fait que le jeune Britannique pourrait ne plus incarner Spider-Man au cinéma, une fois ces deux films achevés.