Les Forces armées enquêtent sur le réserviste Patrik Mathews depuis juillet

C’est le premier commentaire de la part d’un très haut gradé de l’armée concernant les agissements du réserviste Patrik Mathews, sapeur de combat du 38e Groupe-brigade du Canada basé à Winnipeg.

Le général Vance précise que l’Unité nationale de contre-ingérence des Forces armées a été la première à être alertée sur le comportement du caporal-chef en avril. Patrik Mathews a alors rencontré le commandement local de Winnipeg.

Le général Vance indique que Patrik Mathews a par la suite demandé à quitter les Forces armées, au moment où l’armée lançait une enquête sur ses activités. Cette enquête, selon le général Vance, était en cours en juillet, des semaines avant que le journal Winnipeg Free Press publie un reportage sur le réserviste.

Patrik Mathews n’a pas été arrêté. Il n'a, non plus, été accusé d'aucun crime. Le général Vance n’a pas fourni d’autres détails, en raison des lois sur la protection de la vie privée et de l’enquête en cours.

Les Forces armées canadiennes, dit-il, ne tolèrent pas que quiconque utilise l’armée comme site d’entraînement ou comme moyen de propager la haine et la discrimination.