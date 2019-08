Cannabis : des gagnants de la loterie avec la même adresse

À Innisfil, trois permis ont été octroyés sur une même rue et sont espacés sur une distance de 190 mètres.

À Oshawa, deux permis ont été octroyés pour la même adresse.

Questionnée sur ces incongruités, la CAJO, qui est responsable du système de loterie et d’octroi de permis, note que les gagnants ont simplement fait des propositions pour des locaux. La CAJO insiste que ces derniers n’ont pas encore l’approbation d’ouvrir leur commerce. Un processus doit être suivi par la suite, souligne la CAJO, avant que les magasins ouvrent leur porte.

Consulter sous forme de texte Carte indiquant l'emplacement des 42 nouveaux magasins qui ont remporté la loterie de la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario.

Selon les règles du tirage, si deux demandeurs ont la même adresse sur leur formulaire, une demande peut être faite pour qu’il se trouve un nouveau lieu dans la même région.

Dans le cas d’Innisfil, qui se trouve dans la région est, les municipalités où les gagnent pourraient s’implanter inclus: Stormont, Dundas et Glengarry, Prescott et Russell, Ottawa, Leeds et Grenville, Lanark, Frontenac, Lennox et Addington, Hastings, Prince Edward, Northumberland, Peterborough, Kawartha Lakes, Simcoe, Muskoka, Haliburton, et Renfrew.

Dans le cas d’Osahawa, considérée comme située dans la banlieue de Toronto, les magasins peuvent se situer sur les territoires des municipalités régionales de Durham, de York, de Peel et de Halton.

Toutefois, certaines villes ont opté pour ne pas avoir de magasins de cannabis sur leur territoire. Les demandeurs doivent donc tenir compte de ces critères de relocalisation.

Un hasard, dit la CAJO

Questionnée à savoir comment tout cela avait pu être possible, la CAJO affirme que le processus est totalement aléatoire.

Les demandes de déclaration d'intérêt ont été sélectionnées au hasard dans un logiciel automatisé mis au point par le Laboratoire des jeux de la CAJO et supervisées par la firme KPMG , explique un porte-parole pour l’organisme

La CAJO refuse de spéculer sur les raisons pour lesquelles des demandeurs ont réussi à gagner à cette loterie avec la même adresse.

La CAJO délivrera un permis aux demandeurs uniquement lorsqu’ils respecteront toutes les exigences légales et réglementaires , conclut-on.

Les gagnants doivent être préparés à exploiter un magasin dès le mois d’octobre 2019.

Avec des informations de Marguerite Gallorini