Sortie du premier documentaire produit par les Obama pour Netflix

American Factory, le premier documentaire produit par Michelle et Barack Obama vient de sortir sur Netflix, la plateforme de diffusion numérique.

Le documentaire parle d’une usine de vitres d’automobile de l’Ohio qui est dirigée par un entrepreneur chinois. L’entreprise a été reprise après que General Motors l’a fermée.

Cela nous aide à nous sentir solidaires , a réagi Barack Obama.

Un autre visage de la mondialisation

Les deux personnes derrière le documentaire, Steven Bognar et Julia Reichert, ont appris l’intérêt du couple Obama après la diffusion au festival du film de Sundance.

Le documentaire montre les changements engendrés par l’arrivée d’un nouveau dirigeant pour les personnes qui travaillent dans l’entreprise. Les salaires baissent, la productivité doit augmenter et les syndicats ne sont plus les bienvenus. Un choc des cultures entre la Chine et les États-Unis.

Une scène du documentaire de Netflix produit par Michelle et Barack Obama : « American Factory » Photo : Netflix