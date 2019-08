Aréna de Cabano : une conseillère de Témiscouata-sur-le-Lac comparaîtra

Mme Rousseau est accusée d'avoir manqué aux règles prévues au Code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville.

En avril 2018, elle aurait divulgué à un citoyen des informations confidentielles concernant le projet d'aréna à Cabano.

Depuis l'incendie qui a détruit l'aréna Phil-Latulippe dans le secteur Cabano à Témiscouata-sur-le-Lac, en 2017, la reconstruction de cet aréna et le projet de rénovation de l'aréna Jacques-Dubé dans un autre secteur de la ville, de nombreux rebondissements se sont produits et des citoyens ont montré leur désaccord, de part et d'autre, sur divers éléments des deux projets.

Mme Rousseau comparaîtra au palais de justice de Rivière-du-Loup.

avec les informations de Patrick Bergeron