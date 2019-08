Fuites de pétrole à Terre-Neuve : les efforts de récupération n'ont jamais été fructueux

D'après l’Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers (OCTNLHE), les plus de 770 000 litres d’hydrocarbures qui se sont déversés dans l’océan entre 1997 et le 17 juillet 2019, date de la première de deux fuites de pétrole survenus à la plateforme Hibernia cet été, n'ont pu être récupérés.

Même les 250 000 litres de pétrole perdus lors du déversement survenu l'automne dernier à la plateforme flottante SeaRose se sont entièrement dissipés en mer. Il s'agissait du plus important déversement de l'histoire de la province.

L ’OCTNLHEL'Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers avait indiqué plus tôt jeudi qu’environ 10 % des hydrocarbures échappés sont récupérés, en moyenne, à la suite d’un déversement au large de Terre-Neuve.

Mais elle a par la suite précisé que cette estimation ne vaut que pour les conditions favorables .

L’ OCTNLHEOffice Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers et la Société d’exploitation et de développement d’Hibernia (SEDH) déclarent qu’il est toujours impossible de dire combien de litres de pétrole ont été retirés de la mer à la suite des deux déversements survenus à la plateforme Hibernia cet été.

La quantité de pétrole récupérée par la SEDH [en juillet et en août] n’a pas encore été déterminée parce que le mélange d’eau et de pétrole est en cours de traitement et de transvasement.

