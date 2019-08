Opération radar : trois grands excès de vitesse captés sur la 117

Un conducteur a notamment été intercepté par les policiers de la Sûreté du Québec à 160 kilomètres/heure dans une zone de 90, près de Val-d'Or.

Il a reçu une amende s'élevant à plus de 1300 $ et écopé de 14 points d'inaptitude.

Deux autres automobilistes ont été pincés à 153 et 140 km/h et devront payer plus 1200 et 800 $ d'amende.

Lors de cette journée d'opération spéciale de la Sûreté du Québec, les policiers de la région ont émis 156 constats d'infraction pour la vitesse, 6 pour le non-port de la ceinture de sécurité et 3 pour l'utilisation du cellulaire au volant.

Aussi, 24 constats d'infraction ont été émis à des conducteurs qui conduisaient dangereusement ou qui n'avaient tout simplement pas leurs papiers d'immatriculation avec eux.