Patrice Coquereau conclut sa longue marche contre l'anxiété à Rimouski

Patrice Coquereau se dit fier et «gonflé à bloc» au terme de cette aventure commencée à Longueuil il y a six semaines, et qui lui a permis de rencontrer la population et d'échanger avec des gens à propos de l'anxiété.

Également porte-parole de l'organisme Phobies-Zéro, il croit que son initiative a eu des répercussions citoyennes significatives. Ça a un gros impact déjà, on le voit, ça correspond à un besoin dit-il. C’est la raison pour laquelle ça touche autant de gens , ajoute le comédien.

C’est le début, je n’irai pas me coucher, j’ai vraiment l’intention de continuer! Patrice Coquereau, comédien

Le comédien Patrice Coquereau a souffert durant plusieurs années d’anxiété. Il a marché 570 km et a invité les gens à l’accompagner dans son périple de sensibilisation à ce genre de trouble qui touche une partie de la population. Photo : Radio-Canada

Son projet a aussi permis de recueillir des témoignages sonores et visuels.

Patrice Coquereau compte produire un documentaire à partir de ces rencontres faites le long du chemin, entre Longueuil et Rimouski.

