À 92 ans, il conduit encore sa moto

Qui a dit qu'il fallait ralentir lorsqu'on atteint un certain âge?

Ce n'est sûrement pas Edmond Diotte, résident de Dalhousie au Nouvau-Brunswick, qui à 92 ans demeure toujours très actif. D'ailleurs, les années semblent avoir peu d'emprise sur lui.

À preuve, il continue de pratiquer une activité que peu de gens de son âge osent imaginer. Il circule régulièrement dans les rues de Dalhousie sur sa petite motocyclette.

J'avais 22, 23 ans quand j'ai commencé à faire de la moto , lance-t-il.

Au fil des ans, il a eu plusieurs motocyclettes et encore aujourd'hui, le sentiment qui l'habite lorsqu'il enfourche sa moto n'a pas changé.

Je me sens libre, j'embarque sur ma moto, puis je fais ma tournée. Ça me change les idées, puis ça fait du bien.

Au guidon de sa motocyclette, il fait même tourner les têtes du voisinage pour qui il est devenu un exemple à suivre.

C'est très inspirant. Ça nous donne le goût de vieillir. M. Diotte est très solide encore , affirme l'une de ses voisines, Annie Lavoie.

Et comme à peu près tous les motards qui se respectent, Edmond Diotte porte fièrement une boucle d'oreille.

Oui, j'ai tout le temps aimé ça, moi. Les gens te remarquent , dit-il, sourire en coin.

Il ne porte pas de tatouages, mais ce n'est pas l'envie qui lui manque.

En Floride, je me faisais faire des tatouages temporaires quand j'étais là. Par ici, ce n'était pas bien vu dans le temps , indique-t-il.

Un homme à tout faire

La moto n'est pas le seul passe-temps d'Edmond Diotte. Il tond la pelouse, il cuisine et il fait de la couture.

Je ne peux pas arrêter. Moi, je suis fait de même. S'il y a de quoi à réparer, c'est tout de suite.

Il dit vivre le moment présent sans trop se préoccuper du lendemain. Pour bien imager sa pensée, il lance cette petite phrase qu'il affectionne : On va voir rendu là pis on fera avec ce qu'il y a.

Edmond Diotte aime bien chanter avec son épouse, Lorraine, « La Bolduc acadienne », qui l'accompagne à l'accordéon. Photo : Radio-Canada / François Vigneault

Sa femme Lorraine, connue sous le pseudonyme de « La Bolduc acadienne », a célébré récemment ses 86 ans. Elle ne tarit pas d'éloges à l'endroit de son complice des 68 dernières années.

Je l'ai tout le temps trouvé admirable parce qu'il n'y a jamais rien qui était en dehors de ce qu'il pouvait faire. Edmond, c'est l'homme le plus merveilleux , dit-elle les yeux remplis d'admiration.

Malgré son âge avancé, Edmond Diotte compte rester actif le plus longtemps possible, en compagnie de son épouse, dans la maison qu'il a construite et où leurs enfants ont grandi.