Ludivine Reding et Jean-François Ruel de retour dans Fugueuse 2

Ces deux personnages principaux joués par Ludivine Reding et Jean-François Ruel seront donc de retour au cœur de l’intrigue.

L’histoire écrite par la scénariste Michelle Allen se résume ainsi. Même si aux yeux de ses parents et de ses proches, Fanny a réussi à tourner la page, bien des fantômes la hantent encore. Quand des jeunes de la rue disparaissent mystérieusement, il suffira de quelques découvertes troublantes, pour que le désir de venger la mort de l’une d’elle aveugle Fanny et lui fasse prendre de gros risques.

Carlo, Damien et Natacha viendront brouiller les pistes et réveiller de vieilles blessures mal cicatrisées. Dans ce monde où l'exploitation sexuelle revêt mille visages, Daisie et Yohan, deux jeunes auxquels Fanny s'est attachée, risquent le pire. Mais comment sauver les autres quand on n'a pas encore réussi à se sauver soi-même? , ajoute le communiqué de presse publié par TVA.

Ludivine Reding (Fanny), Claude Legault et Lynda Johnson dans une scène de « Fugueuse » Photo : Marlène Gélineau Payette/TVA

Outre Ludivine Reding et Jean-François Ruel, Lynda Johnson et Claude Legault (qui jouent les parents de Fanny), Kimberly Laferrière (Natacha) et Iannicko N’Doua (Carlo) sont de retour dans Fugueuse 2.

La diffusion de Fugueuse 2 est prévue à l’hiver 2020 sur les ondes de TVA, soit deux ans après la fin de la première saison.

Ludivine Reding avait remporté le trophée du meilleur rôle féminin dans une série dramatique saisonnière lors du gala Artis 2018.