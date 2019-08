Saisie de 79 chats dans une résidence de Regina

Les agents ont découvert les chats vivants à travers les ordures, les excréments et l’urine, sans accès adéquat à de la nourriture et de l’eau.

Comme l'enquête est en cours, les détails sur de potentielles accusations portées à l’endroit de la personne qui gardait tous ces chats dans cette résidence ne peuvent être divulgués.

Après la saisie, la directrice des soins vétérinaires de l’ RHSRegina Humane Society , la Dr Katherine Ball, a affirmé que la priorité était de fournir aux animaux des soins immédiats, de traiter leur détresse et de faire l'évaluation de leur état de santé.

Heureusement, beaucoup de ces chats et chatons peuvent maintenant être adoptés, ce qui leur permettrait de mettre leur terrible passé derrière eux. Dr Katherine Ball, Humane Society de Regina