Québec reçoit 135 millions d'Ottawa pour favoriser l'emploi des jeunes

Québec recevra 135 millions de dollars, sur cinq ans, de la part d’Ottawa dans le cadre de la nouvelle Stratégie emploi et compétences jeunesse (SECJ) qui vise à faciliter l’intégration des jeunes au marché du travail.

L’entente avec le Québec que nous annonçons aujourd’hui nous permettra d’aider les jeunes Québécois à perfectionner leurs compétences et à acquérir l’expérience dont ils ont besoin pour réussir leur transition sur le marché du travail, et garantira que personne n’est laissé de côté , a déclaré Jean-Yves Duclos, ministre canadien de la Famille, des Enfants et du Développement social.

La SECJStratégie emploi et compétences jeunesse , qui s’inspire de l’ancienne Stratégie emploi jeunesse, a été bonifiée à la suite des recommandations du groupe d’experts sur l’emploi chez les jeunes (Nouvelle fenêtre) . Ces derniers conseillaient notamment aux décideurs d'opter pour une offre de services plus souple, pour des critères d’admissibilité élargis ainsi que pour un plus grand soutien aux jeunes qui font face à des obstacles à l’emploi.

C’est au gouvernement du Québec que reviendra le rôle de concevoir et d’exécuter des mesures et des services qui répondront aux besoins de ses jeunes , indique un communiqué.

D’après Jean Boulet, ministre québécois du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, cette annonce permet au Québec de consolider son rôle comme responsable des mesures actives d’emploi sur son territoire , tout en lui permettant d’offrir le meilleur soutien possible aux citoyens et aux entreprises face au contexte actuel du marché du travail .

Environ 20 000 jeunes pourraient bénéficier de ce financement à partir d’avril 2020. Le financement annuel précis variera d’année en année selon des critères comme la population et le taux de chômage des jeunes dans chaque province.

Au Québec, le taux de chômage chez les 15-24 ans était de 8 % en juillet 2019 (contre 9,9 % il y a un an). La moyenne canadienne est de 11,4 % dans cette catégorie d’âge.

Ces bons résultats placent désormais le Québec au 1er rang, alors qu’il y a 10 ans la province ne figurait qu’en milieu de peloton.