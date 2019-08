Une première partie de la LHJMQ disputée à Lamèque

Le Titan d’Acadie Bathurst et les Islanders de Charlottetown s’affrontent pour la première fois à Lamèque, au Nouveau-Brunswick, jeudi soir, dans le cadre d’un match hors concours.

Les spectateurs pourront notamment voir en action deux joueurs du Titan originaires de la région, soit l’avant Alexandre David, de Pigeon Hill, et le gardien de but Pierre-Vincent Guignard, de Pointe-Alexandre.

On a deux jeunes de la place. Ça fait que les gens en parlent, les gens ont hâte de voir. Ils savent que le Titan a confirmé que Pierre-Vincent Guignard serait le gardien partant plus Alexandre qui va être du match. Ça va amener d’autres gens , souligne le directeur général de Lamèque et responsable de l’activité, Dave Brown .

Les deux équipes vont sauter sur la glace de l’aréna des Îles à 19 h. Ces installations sont conformes aux normes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Lamèque n’a eu aucune difficulté à convaincre le Titan d’y jouer une partie, selon Dave Brown.

Le Titan, eux autres, était convaincu du début. La seule chose, il fallait monter le dossier pour le présenter à la ligue, le faire accepter. Notre aréna était correct parce qu’on avait eu des rénovations majeures. On a un très bel aréna. Oui, on est au fin fond du Nouveau-Brunswick sur une île, mais on a de belles installations , explique M. Brown.

Avec les renseignements de François Le Blanc