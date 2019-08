L'absence du PC remarquée lors d'un autre forum électoral, sur la santé mentale et les drogues

Les libéraux, les verts et les néodémocrates ont souligné mercredi soir que la crise de la méthamphétamine qui sévit dans la province est une crise urgente de « santé publique ». Des représentants de ces trois partis ont participé à un forum électoral sur la santé mentale, les dépendances et la prévention du crime, et ont pointé du doigt l’absence des progressistes-conservateurs (PC) à cet événement, comme la veille lors d’un débat sur la pauvreté.

Le chef du Parti libéral, Dougald Lamont, le chef du Parti vert, James Beddome, et la candidate du Nouveau Parti démocratique (NPD) dans Saint-Boniface, Laurissa Sims, étaient au forum organisé par St. Boniface Street Links (SBSL). Cet organisme à but non lucratif milite pour réduire l’itinérance et la pauvreté et gère Morberg House, une maison de transition pour les hommes sans-abri qui souffrent de problèmes de toxicomanie et de santé mentale

Comme ce fut le cas mardi soir lors d’un forum sur la pauvreté, une figurine de poulet a été posée à la place qui était réservée au PC.

Laura Nagy, présidente de SBSLSt. Boniface Street Links et modératrice du débat, dit que l’organisme espérait entendre la voix de chacun des partis impliqués dans ces élections .

Il y a eu des communications et plusieurs courriels envoyés, mais malheureusement, nous n’avons pas eu de réponse [du PC]. Ils n’ont pas eu l’air intéressés de participer à cette discussion et on trouve ça très dommage.

Interrogé sur sa participation à des forums électoraux plus tôt mercredi, le chef du PC Brian Pallister a déclaré que le parti engage la discussion notamment par des assemblées publiques électroniques.

Selon le parti, environ 30 000 Manitobains ont participé à ces quelques débats virtuels jusqu’ici. Nous sommes enthousiasmés par le niveau de participation du public [...] et nous allons ainsi continuer à débattre d’enjeux qui touchent les Manitobains , a affirmé M. Pallister.

Reconnecter les politiciens à la réalité

Le forum de mercredi a commencé par une présentation de plusieurs hommes, liés à SBSLSt.Boniface Street Links , qui ont avoué avoir combattu des problèmes de dépendance et de santé mentale. L’organisme voulait ainsi démontrer concrètement que la crise frappe toutes les tranches démographiques, mais que la rémission est possible et vaut l’investissement, a résumé la directrice Marion Willis.

On voulait faire cette liaison avec SBSL, des résidents de Morberg House, des gens qui sont impliqués de façon directe et indirecte , explique Laura Nagy, qui est aussi avocate en droit criminel et pénal.

Souvent, on entend certains partis politiques avancer leur plateforme, mais ce qu’on veut vraiment voir, c’est comment ils connectent avec la communauté pour savoir ce que les besoins sont réellement. Laura Nagy

Il y a beaucoup de préjugés lorsque les gens entendent qu’une personne souffre de troubles mentaux ou de dépendances, poursuit-elle. Des gens vont dire : c’est une personne qui a décidé de se tourner vers la drogue, qui refuse de l’aide ou qui se ramasse dans le système de justice criminel et pénal. On veut éviter ce stigma. Essayer d’aller alentour, et faire réaliser que n’importe qui peut se ramasser avec ce genre de troubles et de défis à relever.

Les candidats ont répondu à une série de questions sur les drogues, les traitements disponibles, la sensibilisation.

La méthamphétamine touche des gens de toutes les tranches d'âge et de tous les milieux, selon SBSL. Photo : Reuters / Ralph Orlowski

Le chef libéral Dougald Lamont a rappelé que son parti propose d’investir les revenus du cannabis pour des programmes de prévention contre les drogues.

Il a également souligné que l’offre de traitement et les coûts associés posent des barrières. Il y a des familles qui prennent une 2e ou une 3e hypothèque pour payer le traitement de leurs enfants, et parfois le traitement n’est même pas adéquat.

Laurissa Sims a rappelé que le NPD s’est engagé à enclencher un plan d'action dans les 100 jours après avoir été élu, avec l’ouverture d’un centre d’injection supervisée. Le parti propose aussi la création d’un ministère de la santé mentale et des dépendances.

James Beddome a indiqué que le Parti vert s’engage à consacrer 10 % du budget de la santé à la santé mentale. Il a également vanté le modèle de St. Boniface Street Links, qu’il faut reproduire, dit-il.

L’attention est souvent sur : comment on va payer pour tout ça, observe-t-il. Mais je pense qu’il faut inverser ça, et se demander ce que ça coûte d’avoir des gens qui ne se sentent pas en sécurité chez eux, de perdre les capacités de personnes éduquées qui combattent des problèmes de dépendances.

Centre d'injection supervisée : avis partagés

Sur la question d’un site d’injection supervisée, les visions ont différé. Dougald Lamont soutient que si cela peut fonctionner pour certaines substances, il n’y a pas de preuves claires que ce soit efficace pour la méthamphétamine.

La méthamphétamine, ce n’est pas comme les opioïdes. C’est une drogue qui crée [un comportement] de repli, a noté pour sa part Marion Willis. Beaucoup de gens font des suppositions. Je suis d’accord qu’il faut un endroit central qui puisse accueillir les gens en psychose, mais ce n’est pas nécessairement un site d’injection supervisée.

Laurissa Sims répond qu’un tel endroit permettrait l’accès à des travailleurs de première ligne, des conseillers et des ressources pour chercher un traitement à long terme.