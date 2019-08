La saga du bassin versant de la rivière Peel prend fin

Au coeur du vecteur politique devenu emblème des relations entre le territoire et les Premières Nations s’étendent 68 000 kilomètres carrés de nature sauvage prisés des amateurs de plein air et dans la mire des intérêts miniers.

Pour David Loeks, président de la Commission d’aménagement du territoire pendant plus de cinq ans, cette signature est un soulagement.

Je suis enchanté de voir la manière avec laquelle tout s’est réglé. De voir les intérêts des Yukonnais et des Premières Nations dans ce plan triompher est formidable et de voir cet héritage dans cet immense territoire protégé est aussi merveilleux.

La Commission d’aménagement du bassin de la rivière Peel est créée en 2004 selon les prévisions des ententes de revendications territoriales autochtones.

Le plan final déposé en 2011 suggère la protection de 80 % du territoire. Le gouvernement de l'époque s'y oppose et propose plutôt une protection de 30 %.

Des manifestations pour protéger le bassin de la rivière Peel ont été tenues de façon régulière devant l'assemblée législative et le palais de justice au fil des ans.

La situation mène à de nombreuses manifestations citoyennes, entre autres, à l’Assemblée législative. Kate White a passé sa carrière politique avec le bassin de la rivière Peel en arrière-plan.

Le premier jour de la session, il y avait des centaines de personnes devant l’assemblée qui jouaient des instruments, qui chantaient, qui faisaient du bruit. Chaque jour [dans la Chambre] entre 2011 et 2016, il y avait des gens qui portaient des chandails [avec l’inscription] Protect the Peel, Protect the plan, Protect democracy.

Kate White, chef néo-démocrate