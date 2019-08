Les travaux d'expansion de l'oléoduc Trans Mountain reprendront sous peu

« Je suis heureux d'annoncer une autre étape importante pour le projet d'expansion de Trans Mountain », a déclaré dans un communiqué Ian Anderson, le directeur général de l'entreprise Trans Mountain.

« Les travaux vont bientôt commencer dans les communautés le long du tracé en Alberta, entre Edmonton et Edson, et dans la région métropolitaine d'Edmonton », a-t-il ajouté.

Ils doivent également reprendre au terminal de Burnaby, en Colombie-Britannique, d'où le pétrole doit être acheminé avant d'être exporté vers les marchés étrangers.

La directive donne aux entrepreneurs 30 jours pour se préparer, en embauchant des travailleurs et en finalisant les plans détaillés.

Trans Mountain s'attend à ce que 4200 travailleurs soient employés le long du tracé d'ici la fin de 2019 et se dit « toujours déterminé à prioriser et à maximiser autant que possible les recrutements autochtones, locaux et régionaux ».

Tracé du projet d'expansion de l'oléoduc Trans Mountain Photo : Radio-Canada

Le gouvernement de Justin Trudeau a donné son deuxième feu vert au projet d'expansion en juin après l'annulation de l'approbation initiale par les tribunaux.

Le ministre fédéral des Ressources naturelles, Amarjeet Sohi, qui représente la circonscription d'Edmonton Mill Woods, a salué l'annonce.

« C'est un moment excitant pour l'Alberta et très excitant pour le Canada. Il s'agit d'un projet d'intérêt national », a déclaré M. Sohi.

Les conservateurs n’ont pas été aussi tendres.

« Quelques semaines avant les élections fédérales, le ministre des Ressources naturelles a finalement confirmé certains retards dans la construction du pipeline Trans Mountain », a déclaré le député d'Edmonton Riverbend, Matt Jeneroux, dans un communiqué.

« Et cette annonce arrive quatre ans après que le ministre et son gouvernement ont activement travaillé à la destruction de notre secteur de l’énergie en annulant des projets tels que Northern Gateway et Énergie Est, et en adoptant des mesures législatives comme le projet de loi C-69 », a ajouté Matt Jeneroux.

Le premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney, a aussi publié mercredi une déclaration critiquant le gouvernement fédéral.

L’oléoduc « TMX sera le seul nouveau pipeline côtier dans un avenir prévisible », a déclaré le premier ministre Kenney. « C'est inacceptable. »