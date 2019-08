Il faut chasser le phoque pour sauver le saumon, plaident des groupes Autochtones

Des membres des Premières Nations de la Colombie-Britannique lancent un véritable cri du coeur, et demandent à Ottawa de les autoriser à exploiter et à vendre des produits dérivés de la chasse au phoque et à l’otarie. Ces mammifères marins sont en partie responsables, selon eux, de la « catastrophe » qu’est le déclin des populations de saumons de la côte ouest.