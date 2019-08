Train léger : la date d’inauguration connue vendredi

Le maire de la capitale, Jim Watson, sera notamment accompagné par la députée libérale fédérale d’Ottawa-Vanier, Mona Fortier, et du ministre fédéral de l’Infrastructue et des Collectivités, François-Philippe Champagne, pour l’annonce.

Les membres du conseil municipal et des représentants des médias sont attendus à 14 h 30 vendredi à la salle du conseil, à l’Hôtel de Ville d’Ottawa.

Délais

Ainsi s’achève une période de construction marquée par de multiples retards qui aura duré plus d’un an plus longtemps que prévu.

Au départ, les usagers devaient pouvoir fouler les plateformes le 24 mai 2018. Un premier report avait repoussé la date d’ouverture de la ligne de la Confédération au 2 novembre 2018, après quoi une troisième échéance avait été établie pour la fin mars 2019.

Par la suite, le consortium chargé de la construction de la ligne, le Groupe de transport Rideau (GTR), avait bon espoir que pouvoir donner les clés de la ligne à la Ville à l’été 2019. Mais, ce ne sera finalement qu’à la fin septembre que les passagers pourront embarquer dans les trains.

Le GTR devait donner les clés du système à la Ville le 16 août dernier, mais a manqué ce dernier échéancier, le système n’ayant pas complété les 12 jours de tests consécutifs.

Des tests devaient être effectués sur le système afin de s’assurer que toutes les composantes soient fonctionnelles et sécuritaires dès le premier jour de l’ouverture de la ligne au public.

Le tracé de la Ligne de la confédération, d'une longueur de 12,5 km incluant un tunnel de 2,5 km, comporte 13 stations, dont trois sont souterraines. Le système sera mis en place au coût de 2,1 milliards de dollars.