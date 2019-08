Les géants du détail pressés d'abandonner le papier contenant du bisphénol

Certaines des plus grandes chaînes de commerce au détail du Canada affirment avoir commencé à tester des solutions de remplacement au papier servant à imprimer les reçus. Le type de papier utilisé par nombre d'entre eux est recouvert de produits chimiques potentiellement dangereux. La pression se fait de plus en plus forte pour que ce type de papier disparaisse d'ici la fin de l'année.