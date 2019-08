Charlottetown aura une nouvelle bibliothèque

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) À Charlottetown, la bibliothèque publique actuelle est située dans le Centre des arts de la Confédération. Photo : CBC / Tom Steepe

La nouvelle bibliothèque sera construite à l'intérieur de l'immeuble Dominion, sur la rue Queen.

L'espace de près de 4000 mètres carrés aura un espace de lecture, un espace multimédia, une galerie d'art, une terrasse extérieure et un café. On y proposera des programmes pour les enfants et les adolescents, des formations technologiques pour les aînés, ainsi que la location d’instruments de musique.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) C'est dans l'édifice Dominion que sera établie la nouvelle bibliothèque. Photo : CBC / Tom Steepe

Le maire Philip Brown était très heureux de voir le projet aller de Charlottetown aller de l'avant. « Une bibliothèque dans le centre-ville historique de Charlottetown, c'est une bonne occasion de célébrer », a-t-il lancé mercredi.

« Et je suis très très heureux que les trois niveaux de gouvernement fédéral, provincial et municipal travaillent ensemble pour trouver l'argent », ajoutait-il.

Le projet de près de 16 millions de dollars est financé par le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial et l’organisme à but non lucratif Charlottetown Library Learning Centre.

« Cela va vraiment revitaliser le centre-ville de Charlottetown cela va sans doute avoir un rôle d'un point de vue du développement économique », selon le député libéral fédéral de Charlottetown, Sean Casey.

En moyenne, 5000 personnes visitent l’actuelle bibliothèque chaque semaine, indique le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard.

Les travaux doivent commencer prochainement et la nouvelle bibliothèque devrait ouvrir ses portes d'ici l'été 2020, prévoit-on.

D’après le reportage de Julien Lecacheur