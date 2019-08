Un rappel à la prudence après six accidents mortels sur la route 132

À la lumière des récents accidents sur la route 132 au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, la Sûreté du Québec (SQ) rappelle aux automobilistes de respecter les limites de vitesse, de conserver une distance raisonnable avec les autres véhicules et de s'assurer que la voie est libre avant d'effectuer un dépassement.

Au cours des dernières semaines, huit personnes sont mortes dans six collisions mortelles sur la route 132 dans les deux régions.

Dans ce contexte, la SQSûreté du Québec tient à rassurer la population et annonce du même coup qu'elle intensifiera ses opérations de surveillance sur l'ensemble de son territoire, et plus précisément sur la route 132.

C'est là qu'on retrouve le plus grand volume de véhicules automobiles, donc principalement, c'est la route 132 qui va être visée. Claude Doiron, porte-parole pour la Sûreté du Québec

Les opérations de surveillance viseront entre autres le respect des limites de vitesse, les distractions au volant, la conduite avec les facultés affaiblies et le non-port de la ceinture de sécurité.